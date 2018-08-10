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Следственный комитет объявил в розыск бывшего проректора Ширакского государственного университета

Следственный комитет объявил в розыск бывшего проректора Ширакского государственного университета
В ширакском управлении Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ст. 178, 179 УК Армении о злоупотреблении служебным положением и хищениях в крупных размерах в Ширакском государственном университете. Как передает «Арменпресс», было принято решение о привлечении в качестве обвиняемой  бывшего проректора Ширакского государственного университета Анаит Фарманян. Следственный комитет объявил в розыск бывшего проректора Ширакского государственного университета Анаит Фарманян. Следователь представил ходатайство в суд первой инстанции Ширака о применении в ее отношении меры пресечения в виде ареста, ходатайство было удовлетворено. Расследование продолжается.


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