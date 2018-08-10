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Ара Габриэлян освобожден от должности зампредседателя КГД

Ара Габриэлян освобожден от должности зампредседателя КГД

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ара Габриэлян освобожден от должности заместителя председателя Комитета государственных доходов (КГД). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт e-gov.am.

Как сообщается на сайте правительства Армении, Ара Габриэлян освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению.

Ара Габриэлян был назначен зампредседателя КГД Армении 22 июня 2018 года.


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