Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 44 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 67,09 рубля за единицу американской валюты, свидетельствуют данные Московской биржи, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 67 рублей 3 августа 2016 года.





