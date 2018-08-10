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Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 44 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 67,09 рубля за единицу американской валюты, свидетельствуют данные Московской биржи, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 67 рублей 3 августа 2016 года.



 

 

 




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