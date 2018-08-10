Тайник террористов превратили в галерею

Подземные тоннели, где полгода назад террористы "Исламского государства" хранили боеприпасы, сегодня украшают барельефами. Смотрите на видео, как выглядит каменное искусство, передает Арменпресс.

Полгода назад вместо скульптур здесь были боеприпасы боевиков. Туннели служили террористам для проведения тайных атак и диверсий. Сегодня в Сирию постепенно возвращается мирная жизнь. Чтобы стереть следы войны, на помощь приходит искусство.