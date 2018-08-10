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Крупнейший американский грузовой самолет приземлился на нос

Крупнейший американский грузовой самолет приземлился на нос

Крупнейший транспортный самолет ВВС США Lockheed C-5 Galaxy совершил аварийную посадку на базе в Сан-Антонио, штат Техас. У транспортника, чья максимальная взлетная масса составляет 380 тонн, не вышла передняя стойка шасси, в результате он приземлился на нос. Видео инцидента появилось в Сети.

Lockheed C-5 Galaxy — это третий по грузоподъемности серийный транспортный самолет в мире — после советских Ан-225 "Мрия" и Ан-124 "Руслан". C-5 Galaxy транспортирует около 120 тонн груза на расстояние примерно 4,4 тысячи километров. Вес пустого такого транспортника порядка 169 тонн, передает Арменпресс.

 




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