В Ванадзоре состоится презентация книги «Игрок» о Кирке Керкоряне

Презентация книги «Игрок» об американском бизнесмене армянского происхождения, миллиардере, меценате, исполнительном директоре холдинг «Tracinda Corporation», национальном герое Армении Кирке Керкоряне состоится в Ванадзоре – в областной библиотеке Лори. Как передает «Арменпресс», книгу издало издательство «Эдит Принт».

«Мы продолжаем представлять повествующую о Кирке Керкоряне книгу „Игрок” в областях Армении. Цель областных презентаций – не только представить книгу местным жителям и рассказать, кем был Керкорян, но и активизировать культурный досуг», – отметил директор по маркетингу издательства «Эдит Принт» Шаварш Карапетян.

Книга на английском языке «Игрок: Как бедный, полуобразованный Кирк Керкорян стал крупнейшим бизнесменом в капиталистической истории» (The Gambler. How Penniless Dropout Kirk Kerkorian Became the Greatest Deal Maker in Capitalist History) вышла в свет 23 января 2018 года. Кстати, это документальная книга: все цитаты и сцены основаны на воспоминаниях очевидцев или ранее опубликованных историях.