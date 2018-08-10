«Елк» предлагает привлечь к уборке и вывозу мусора еще одного оператора

Члены совета старейшин Еревана от фракции «Елк» подводят итоги по представленному компании «Санитек» заявлению и представляют свои предложения по решению вопроса по уборке и вывозу мусора в Ереване. Как передает «Арменпресс», Техмина Варданян сообщила, что около 20 дней назад лично посетила офис компании «Санитек», где ее уверили, что вопрос будет оперативно решен за пару дней, что они приобретут еще 8 новых мусоровозов, однако пока вопросы кардинально не решены, беделю назад «Елк» направила компании заявление-жалобу, ответ был опубликован. На данный момент некоторые места в городе расчищены, однако этого крайне мало.

Давид Хажакян сообщил, что они решили выяснить, в чем суть проблемы, в чем корень затруднений, и как можно их решить. В результате оказалось, что еще 4 года было решено поделить город на 2 части и заключить договоры на конкурсной основе с 2 операторами. Первая компания - «Санитек», зарегистрированная в Бейруте, начала работать на договорной основе, а по поводу второй конкурс так и не объявили, оставив за компанией «Санитек» монополию на мусоровывоз, что, естественно, привело к отсутствию конкуренции, так как и второй договор подписан тем же лицом, хотя и во втором договоре фигурирует иное юрлицо - «Санитек-Интернэшнл».

Он предложил разорвать один из договоров, объявить международный конкурс, привлечь к уборке и вывозу мусора еще одного оператора, который будет работать во второй половине города. Это ;позволит компании «Санитек» сконцентрировать свои силы на своей половине, а новый оператор придет со своими инвестициями.

По словам Хажакяна, это предложение они включат в свою предвыборную кампанию, поскольку за короткий превыборный период действующим муниципальным властям трудно будет добиться серьезных результатов.