22 человека погибли в результате наводнения в Нигере

Наводнение в Нигере привело к гибели 22 человек и оставило бездомными тысячи жителей страны. Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций и гуманитарных операций страны Магажи Лауан, как передает Арменпресс, об этом сообщает интернет-издание News24.

"22 человека погибли, около 50 тысяч пострадали", - сказал Лауан. Он добавил, что наводнение уничтожило более трех тысяч домов и четыре тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Больше всего от стихии пострадали районы Маради и Диффа на юге страны. По словам министра, правительственные службы и благотворительные организации оказывают помощь населению в районе происшествия и обеспечивают пострадавших продовольствием, одеждой и противомоскитными сетками.





