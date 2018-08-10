В Facebook запретили размещать чертежи для создания оружия на 3D-принтерах

Социальная сеть Facebook запретила размещать на своих страницах чертежи огнестрельного оружия, которое можно создать с помощью 3D-принтеров. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Ранее суд в штате Вашингтон запретил американской компании Defense Distributed начать размещение в интернете чертежей оружия, которое можно напечатать из пластмассы и других материалов с помощью 3D-принтера. При этом, по данным CNN, такие схемы, несмотря на запрет, все равно можно обнаружить на ряде интернет-сайтов.

В четверг Facebook объявил об удалении всего соответствующего контента, размещенного на страницах соцсети, в том числе ссылок на сторонние сайты, где размещены чертежи.