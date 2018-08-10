Эрдоган назвал бесперспективными попытки оказать экономическое давление на Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал бесперспективными попытки оказать экономическое давление, в том числе путем дестабилизации финансовой системы, на страну. Как передает Арменпресс, об этом сообщило "Анатолийское агентство".

"Против Турции проводятся различные кампании, не обращайте на них внимания. Если у них есть доллары, то у нас есть наш народ, право и Аллах", - отметил турецкий лидер, обращаясь к гражданам в черноморском городе Ризе. Он также заявил о "бесперспективности попыток оказать экономическое давление на Турцию".

Курс турецкой лиры резко упал по отношению к доллару в связи с обострением конфликта между Турцией и США из-за отказа властей республики выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, который проходит по делу о причастности к террористической группировке. В четверг курс турецкой лиры к доллару США обновил исторический минимум, достигнув 5,42 лиры за один доллар.





