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Власти Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертную казнь

Власти Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертную казнь

Власти американского штата Теннесси в четверг привели в исполнение смертную казнь впервые с 2009 года, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Tennessean.

Как сообщается, приговор был приведен в исполнение в отношении осужденного Билли Рэя Айрика, который в 1985 году изнасиловал и убил семилетнюю девочку. Айрик был казнен посредством смертельной инъекции. Ему было 59 лет.

"Я только хочу сказать, что мне действительно жаль. И это… это все", — цитирует газета последние слова заключенного.

По данным газеты, это 133-я по счету смертная казнь в Теннесси с 1916 года.

 




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