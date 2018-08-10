СМИ: в Японии пропал спасательный вертолет

Спасательный вертолет пропал в пятницу в центральной японской префектуре Гумма. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo.

На его борту находились девять человек. Связь с ним была потеряна в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале этого года.

Экипаж вертолета должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.





