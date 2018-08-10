Ереванский бестселлер: В рейтинговой таблице – книга «Алхимик». Переводная литература, июль 2018

«Арменпресс» меняет формат спецпроекта «Ереванский бестселлер». Обсудив ситуацию с книгопродавцами, мы решили составлять рейтинги по показателям за месяц.

В первую пятницу месяца мы будем представлять рейтинг художественных произведений армянских авторов, во вторую пятницу месяца – переводы мировой литературы, в третью – детские книги, в четвертую пятницу месяца – документальную прозу. На этой неделе мы представляем рейтинг художественных произведений переводной литературы. Данные составлены по продажам за прошедший месяц.

На 1-м месте – «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.

На 2-м месте – научно-фантастический роман Даниэля Киза «Цветы для Элджернона». Впервые книга была опубликована в журнале «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» в 1959 году и была удостоена премии Гюго в номинации научно-фантастический рассказ. Позже автор дописал его, доведя до объема романа, который в 1966 году был награжден премей «Небюла».

На 3-м месте – фантастический роман-антиутопия «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Книга переведена на армянский язык председателем Союза писателей Армении, блаженной памяти Левоном Ананяном.

В эпиграфе романа говорится, что температура воспламенения бумаги - 451 ° F . В романе описывается общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению, хранение книг является преступлением, а люди, способные критически мыслить, оказываются вне закона.

На 4-м месте – нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.

На 5-м месте - «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры.

Это самое известное произведение автора, которое символизирует новый уровень романа 20-го века. Роман рассказывает о любви и необычных человеческих отношениях, о несовместимой двойственности души и тела, о действительных возможностях и проблемах их осуществления.

На 6-м месте –знаменитый роман Эриха Марии Ремарка «Триумфальная арка». Первый раз роман был опубликован в 1945 году в США. Перевод – Вануи Багманян.

Действие происходит во Франции в 1938—1939 годах. Равик, участник Первой мировой войны, немецкий хирург, не имеющий гражданства, живёт в Париже и оперирует пациентов вместо менее квалифицированных французских хирургов. Он один из множества эмигрантов без паспортов или каких-либо иных документов, постоянно находящихся под угрозой ареста и высылки из страны. На родине Равик помог бежать двум невиновным, пережив после этого пытки в гестапо и гибель своей девушки в застенках. Затем он перебрался во Францию, так как там эмигрантам легче всего жить.

Равик случайно знакомится с итальянской актрисой Жоан Маду и завязывает с ней роман. Влюблённые то ссорятся, то мирятся. Равику удаётся заманить в лес и убить своего главного мучителя — гестаповца Хааке, пообещав ему визит в элитный бордель.

В конце романа начинается война, Жоан получает смертельное ранение от пули ревнивого актёра, Равик отказывается скрыться под личиной русского эмигранта и спокойно отдаётся в руки полиции, устроившей облаву в отеле, где он живёт.

На 7-м месте - роман Ремарка «Три товарища». Действие происходит в Германии приблизительно в 1928 году. Три товарища — Роберт Локамп (Робби), Отто Кестер и Готтфрид Ленц содержат небольшую авторемонтную мастерскую. Главный герой, автомеханик Робби, познакомился с очаровательной девушкой Патрицией Хольман. Робби и Пат — люди разных судеб и из разных слоёв общества — полюбили друг друга. В романе показывается развитие их любви на фоне кризиса тех лет. Люди, прошедшие через горнило войны, не могут уйти от призраков прошлого. Военные воспоминания постоянно мучают главного героя. Голодное детство стало причиной болезни его любимой. Но именно военное братство сплотило трёх товарищей: Роберта Локампа, Отто Кестера и Готтфрида Ленца. И они готовы на всё ради дружбы. Несмотря на пропитавшую его смерть, роман говорит о жажде жизни.

На 8-м месте - «Избранные новеллы» знаменитого писателя Стефана Цвейга, куда вошли его лучшие произведения. Цвейг является автором рассказов и новелл. В сборнике размещены самые интересные произведения автора, всегда пользующиеся популярностью.

На 9-м месте - роман «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, изданный в 1957 году. Книга переведена на армянский язык Завеном Бояджяном. Издательство «Антарес».

На 10-м месте – «Сиддхартха» - одно из лучших произведений Германа Гессе, узаконивших для культуры минувшего столетия принципы постмодернистской литературы. Жемчужина прозы, небывалая по глубине проникновения в восточную философию. Гессе просто и лаконично, и вместе с тем, с изрядной долей философии описал жизненный путь обыкновенного индийского брахмана, который, по книге, встретил в Жизни Будду и был его учеником. Это глубокое содержание, вечные вопросы, терзания, радость, слёзы, отчаяние, наслаждение. Всё слилось в этой книге, всему дан ответ в конце её. Перевел Ашот Алексанян.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 +8 Պաուլու Կոելյու, «Ալքիմիկոսը» Անտարես 49 2 0 Դենիել Քիզ, «Ծաղիկներ Էլջերնոնի համար» Անտարես 35 3 * Ռեյ Բրեդբըրի, «Ֆարենհայթ 451» Զանգակ 29 4 -1 Օսկար Ուայլդ, «Դորիան Գրեյի դիմանկարը» Էդիթ Պրինտ 26 5 * Միլան Կունդերա, «Կեցության անտանելի թեթևությունը» Անտարես 24 6 -2 Էրիխ Մարիա Ռեմարկ, «Հաղթական կամարը» Էդիթ Պրինտ 23 7 -1 Էրիխ Մարիա Ռեմարկ, «Երեք ընկեր» Էդիթ Պրինտ 23 8 * Ստեֆան Ցվայգ, «Ընտիր նովելներ» Բուկինիստ 20 9 -2 Ռեյ Բրեդբըրի, «Խատուտիկի գինի» Անտարես 20 10 * Հերման Հեսսե, «Սիդհարթա» Քյուրքչյան 19

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).