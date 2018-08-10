Библиотеки имеют возможность стать сильными, дейтвенными культурными центрами: замминистра культуры Армении

Министерство культуры Армении разрабатывает эффективные механизмы по пополнению библиотечных фондов. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал замминистра культуры Армении Ваге Будумян. По его словам, в Армении дейтвует 12 библиотек, подведомственных Министерству культуры Армении, 10 из них – в областях, 2 – в Ереване.

« Министерство культуры Армении получает субсидии для пополнения библиотечных фондов. Мы думаем, что купленных на эти средства книг не хватает, их число надо утроить, учетверить. Министерство культуры Армении разрабатывает эффективные механизмы по пополнению библиотечных фондов»,- сказал замминистра культуры Армении Ваге Будумян. По его словам, сейчас проводятся важные программы, связанные с неподведомственными им библиотеками, в частности, речь идет об общинных библиотеках. Библиотеки могут получить статус публичных, если представят заявки и будут соответствовать ряду требований, после чего Министерство культуры Армении сможет их финансировать.

«Надо больше внимания уделять библиотекам. Библиотеки имеют возможность стать сильными, дейтвенными культурными центрами»,- сказал замминистра культуры Армении Ваге Будумян. По его словам, будут изменения и в вопросе издания литературы по госзаказу.

Будут также изменения по программам поощрения интереса к чтению.

По его словам, Министерство культуры Армении работает над программами по переводам армянской литературы на иностранные языки с иностранными издателями, поощряя популяризацию произведений армянских авторов.

Роза Григорян