Европейские индексы - 09-08-18
МОСКВА, 10 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.34% и составил 12676.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.01% и составил 5502.25 пункта, британский FTSE снизился на 0.45% и составил 7741.77 пункта, а российский RTSI снизился на 1.48% и составил 1097.33 пункта.
- 09:39 Европейские индексы - 09-08-18
- 09:35 Американские индексы - 09-08-18
- 09:34 Цены на цветные металлы - 09-08-18
- 09:31 Цены на драгоценные металлы - 09-08-18
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