«Франкофонская деревня», выставка, спектакль: Назени Гарибян представляет мероприятия саммита Франкофонии

Министерство культуры Армении со всей ответственносыью готовится к мероприятиям, которрые пройсут в Армении в рамках саммита Франкофонии. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала замминистра культуры Армении Назени Гарибян. По ее словам. Предстоящий саммит – в центре их внимания, и Министерство культуры Армении периодически принимает делегации различных стран Франкофонии.

«7-12-го октября на площади Свободы будет создана «Франкофонская деревня», как известно, существует 84 франкофонских стран, и отдельными павильонами будут представлены те из них, которые заранее представят заявки, «Франкофонская деревня» будет действовать ежедневно, в 12:00-20:00. Здесь будет открытая сцена, на которой пройдут концерты и перформансы»,- сказала она.

«В зимнем саду театра имени Сундукяна состоится выставка художницы армянского происхождения Асильвы, пройдут спектакли французской труппы «Сате-атг», прозвучат 2 оперы - «Каринэ» и «Манон». 10-го октября состоится Гала-концерт, который организует МИД Армении»,- рассказала она.

Состоится выставка под названием «Книга и вино», которая расскажет об истории франкофонии в Армении.