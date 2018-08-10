Никол Пашинян выехал с 2-дневным рабочим визитом в Тавуш
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выехал с 2-дневным рабочим визитом в Тавуш. Как передает «Арменпресс», сначала он побывает в Берде, затем – в Ноемберяне, в субботу будет в Иджеване и Дилижане, затем – в Ахарцине, где он встретится с населением и представителями местных деловых кругов.
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