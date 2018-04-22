Анонс мероприятий на 10 августа
21:20, Август 09, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 21:20 Анонс мероприятий на 10 августа
- 20:35 Поставки для МО РА на 10 млрддрамов 10 организаций совершили с нарушениями — СНБ
- 20:28 Перерыв в заседании Апелляционного суда — слушания по жалобе адвокатов Роберта Кочаряна продолжатся 10 августа
- 19:56 По поручению премьер-министрасписок участников апрельских военных действий будет пересмотрен
- 19:52 Никол Пашинян посетит Иран
- 19:36 Имя человека, кто заменит Юрия Хачатурова, пока не обсуждалось — сейчас он продолжает работать
- 19:23 В нашей стране формируются благоприятные условия для бизнеса, устранены все барьеры коррупционного характера — Никол Пашинян
- 19:17 Премьер-министр принял членов Объединения работодателей Армении – обсуждались вопросы развития экономики
- 18:35 Левон Барсегян избран председателем Совета попечителей Ширакского государственного университета
- 17:59 Эдуард Шармазанов: справедливое и проармянское решение карабахского конфликта — наш приоритет
- 17:42 Россия проработает ответные меры на новые санкции США
- 17:20 Сасун Хачатрян ответил на критику относительно вмешательства в уголовное дело по событиям 1 марта
- 17:18 Госдеп: санкции США против РФ коснутся поставок электроники, лазеров и нефтяного сектора
- 16:59 Лавров 13-14 августа посетит Турцию
- 16:55 В Копенгагене появился плавучий остров для барбекю
- 16:53 Ученые рассказали об опасности мобильных телефонов
- 16:48 ООН: в Сирии больше не осталось осажденных районов
- 16:19 СМИ: представитель Роухани передаст Эрдогану послание от него
- 16:15 В Швейцарии открылся отель "ноль звезд" с номерами под открытым небом
- 16:07 В митинге, созванном Николом Пашиняном на 17-е августа, примут участие арцахцы
- 16:05 Сотрудники полиции Котайка раскрыли случай присвоения медоборудования на сумму в 2․ 330․000 драмов
- 15:45 Беспилотник Airbus установил новый мировой рекорд, проведя в воздухе почти 26 суток
- 15:39 Орган, ведущий производство, готов обеспечить защиту свидетеля: начальник ОСС Сасун Хачатрян – о заявлении бывшего судьи КС Армении
- 15:38 68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз
- 15:36 СМИ: Ирак заморозил банковские операции с Ираном после введенных США санкций
- 15:32 Физические лица, незарегистрированные как индивидуальные предприниматели, смогут импортировать в Армению больший объем товаров
- 15:31 Система госуправления раздута, и правительство пойдет на серьезные реформы: Никол Пашинян
- 15:18 США разместили в Европе эскадрилью истребителей F-22 для сдерживания России
- 15:15 Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию в Газе
- 15:02 В Армении впервые будет проведено первенство по рафтингу
- 14:19 СМИ: Тайвань развернул крылатые ракеты, способные поразить Шанхай и Гонконг
- 14:09 Танцы во время схваток – бразильский гинеколог показал свою уникальную методику
- 14:03 По делу о злоупотреблениях в Агентстве соцпомощи Степанавана в качестве обвиняемых привлечены 21 человек
- 14:03 Начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян не исключает, что по делу 1-го марта объявятся новые документы и свидетельства
- 13:56 СМИ: в кратере вулкана Фуэго в Гватемале произошел взрыв
13:45, 05.08.2018
Просмотрели 2204 раз Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину
19:00, 06.08.2018
Просмотрели 1583 раз Очередная неудачная попытка дезинформации — МО АР опровергает распространенную азербайджанскими СМИ информацию
17:19, 06.08.2018
Просмотрели 1511 раз «Зеленые» призывают парламент Новой Зеландии признать Геноцид армян
21:00, 03.08.2018
Просмотрели 1386 раз График Лаврова не предусматривает в скором времени встречу с армянским коллегой: Захарова
23:53, 03.08.2018
Просмотрели 1358 раз Начальник ССС представил подробности дела Кочаряна: частично рассекречен приказ 0038