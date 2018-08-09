Поставки для МО РА на 10 млрддрамов 10 организаций совершили с нарушениями — СНБ

На основании данных и документов, предоставленных помощником премьер-министра по борьбе с коррупцией, в Главном управлении военной контрразведки СНБ РА возбуждено уголовное дело по признакам п.1 ч.3 ст. 179 УК РА (хищение в особо крупных размерах).

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СНБ.

Согласно уточненным данным, 10 организаций, действующих в Армении, в течение 2009-2017гг. по контракту с Минобороны предоставили для нужд армии различных товаров и боеприпасов на сумму более 10млрддрамов. Однако при этом имели место серьезные нарушения сроков поставок без обоснованных причин. Поставки не выполнены по сей день, или же поставлены некачественные товары по цене ниже предусмотренной по контракту.

«В ходе следствия совместно с МО РА будут проверены все выплаты торговым компаниям, все обстоятельства приема уже поставленных товаров и другие обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Для подсчета точной цифры причиненного государству ущерба будут проведены соответствующие проверки и экспертизы, выявлены фигуранты незаконных сделок, действиям которых будут даны соответствующие уголовно-правовые оценки.

Активное сотрудничество с аппаратом премьера будет носить регулярный характер», - говорится в сообщении.