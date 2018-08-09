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Перерыв в заседании Апелляционного суда — слушания по жалобе адвокатов Роберта Кочаряна продолжатся 10 августа

Перерыв в заседании Апелляционного суда — слушания по жалобе адвокатов Роберта Кочаряна продолжатся 10 августа

Слушания  по иску  адвокатов  Роберта  Кочаряна, касающейся  обжалования  решения  суда первой инстанции о применении ареста в качестве  меры  пресечения в  отношении второго президента, возобновятся 10 августа.

Как  передает Арменпресс, адвокат Роберта  Кочаряна Арам Орбелян отметил, что после длящегося  более   8 часов  заседания Апелляционный суд объявил перерыв до 14:00 часов 10 августа.

«Кочарян тоже выступил. Он продолжает утверждать, что предъявленное  ему  обвинение необоснованно», - сказал Орбелян.

Других подробностей относительно обжалования  адвокат не  сообщил, подчеркнув, что это тайна следствия.

 

 




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