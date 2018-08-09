Перерыв в заседании Апелляционного суда — слушания по жалобе адвокатов Роберта Кочаряна продолжатся 10 августа

Слушания по иску адвокатов Роберта Кочаряна, касающейся обжалования решения суда первой инстанции о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента, возобновятся 10 августа.

Как передает Арменпресс, адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян отметил, что после длящегося более 8 часов заседания Апелляционный суд объявил перерыв до 14:00 часов 10 августа.

«Кочарян тоже выступил. Он продолжает утверждать, что предъявленное ему обвинение необоснованно», - сказал Орбелян.

Других подробностей относительно обжалования адвокат не сообщил, подчеркнув, что это тайна следствия.