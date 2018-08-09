Никол Пашинян посетит Иран

Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян принял посла Ирана в Армении СейедаКаземаСаджади.

«В ходе встречи, прошедшей в теплой, дружественной обстановке, я отметил, что Армения и Исламская Республика Иран в течение лет доказали обоюдное желание сохранять и развивать политические отношения на высоком уровне, и эти отношения ни разу не пострадали и во время трудных периодов для Армении или Ирана.

Высоко оценив богатую историю взаимопомощи и сотрудничества двух стран и народов, я выразил надежду, что наши политические взаимоотношения на высоком уровне поспособствуют тому, что мы наладим и экономические отношения на таком же высоком уровне, что в свою очередь послужит стабильности в нашей безопасности», - как передает Арменпресс, написал Армен Григорян в Facebook.

Посол Ирана приветствовал усилия сформированного в результате ненасильственной бархатной революции правительства, направленные на дальнейшее углубление отношений двух стран. Отметив важность запланированного визита Никола Пашиняна в ИРИ, посол выразил готовность содействовать, чтобы сотрудничество двух стран охватило энергетическую, здравоохранительную, экологическую, финансовую и многие другие сферы.