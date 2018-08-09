Время в Ереване: 11:07:36,   9 Август

Никол Пашинян посетит Иран

Никол Пашинян посетит Иран

Секретарь Совета  безопасности РА  Армен Григорян принял посла  Ирана в Армении СейедаКаземаСаджади.

«В ходе  встречи, прошедшей в теплой, дружественной  обстановке,  я отметил, что Армения  и Исламская Республика Иран в течение  лет доказали обоюдное  желание  сохранять и развивать   политические  отношения  на высоком уровне, и эти отношения ни разу не  пострадали и во время трудных периодов  для  Армении или Ирана. 

Высоко оценив богатую историю взаимопомощи и сотрудничества двух стран и народов, я выразил надежду, что наши политические  взаимоотношения на высоком уровне поспособствуют тому, что мы  наладим и экономические  отношения  на таком же  высоком уровне, что в свою очередь послужит стабильности в  нашей  безопасности», - как  передает Арменпресс, написал Армен Григорян в Facebook.

Посол Ирана приветствовал  усилия  сформированного в  результате  ненасильственной  бархатной  революции правительства,  направленные на дальнейшее углубление отношений  двух стран. Отметив  важность запланированного визита  Никола  Пашиняна  в ИРИ,  посол выразил готовность содействовать, чтобы  сотрудничество двух стран  охватило энергетическую, здравоохранительную, экологическую, финансовую и многие  другие  сферы.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации