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По поручению премьер-министрасписок участников апрельских военных действий будет пересмотрен

По поручению премьер-министрасписок участников апрельских военных действий будет пересмотрен

9 августа советник премьер-министра Никола Пашиняна Николай  Багдасарян и глава  Центра прав человека и дисциплины  МО  РА Александр Аветисян приняли группу  демобилизованных военнослужащих, которые  требуют прописать в  военных билетах факт участия в  четырехдневных военных действиях в  апреле 2016г.

Как сообщили Арменпресс  в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, участникам встречи  правовые нормы, касающиеся апрельских боев 2016г.,  и  порядок записей в военных книжках, удостоверяющих участие в них. В  свою очередь демобилизованные военнослужащие  представили аргументацию в  пользу того, что они определенным образом участвовали в  апрельских боях, однако в книжках никаких помет об этом нет.    

Николай Багдасарян сообщил, что  по поручению премьер-министра, будет изучена  документация подразделений, вовлеченных в  апрельские  военные действия  — в частности,   будет пересмотрен  список  участников  апрельских сражений.




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