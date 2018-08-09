По поручению премьер-министрасписок участников апрельских военных действий будет пересмотрен

9 августа советник премьер-министра Никола Пашиняна Николай Багдасарян и глава Центра прав человека и дисциплины МО РА Александр Аветисян приняли группу демобилизованных военнослужащих, которые требуют прописать в военных билетах факт участия в четырехдневных военных действиях в апреле 2016г.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, участникам встречи правовые нормы, касающиеся апрельских боев 2016г., и порядок записей в военных книжках, удостоверяющих участие в них. В свою очередь демобилизованные военнослужащие представили аргументацию в пользу того, что они определенным образом участвовали в апрельских боях, однако в книжках никаких помет об этом нет.

Николай Багдасарян сообщил, что по поручению премьер-министра, будет изучена документация подразделений, вовлеченных в апрельские военные действия — в частности, будет пересмотрен список участников апрельских сражений.