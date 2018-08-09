В нашей стране формируются благоприятные условия для бизнеса, устранены все барьеры коррупционного характера — Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Армения Джасема Мухаммада Аль Касими.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер-министр отметил важность дальнейшего развития и углубления отношений с ОАЭ. “Мы рады, что деловые круги Вашей страны заинтересованы в армянском рынке. В нашей стране формируются благоприятные условия для бизнеса, устранены все барьеры коррупционного характера, и мы будем рады активизировать двусторонние экономические связи”, - сказал Никол Пашинян.

Посол Касими передал премьер-министру Пашиняну поздравления и теплые приветствия президента и премьер-министра ОАЭ и подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Арменией в разных сферах. Посол отметил, что в последнее время в несколько раз увеличились объемы товарооборота между двумя странами, количество прямых рейсов, а также количество взаимных туристических визитов, и заметил, что интерес к Армении постепенно растет как среди бизнесменов, так и среди граждан ОАЭ.

Собеседники выразили уверенность в том, что существует большой потенциал для расширения двусторонних связей. С точки зрения его реализации стороны отметили важность деятельности межправительственной комиссии, очередное заседание которой состоится осенью в Ереване. Никол Пашинян и посол Касими обсудили ряд вопросов, связанных с проведением бизнес-форума в рамках заседания, а также развитием сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, туризма и информационных технологий.