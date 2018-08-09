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Премьер-министр принял членов Объединения работодателей Армении – обсуждались вопросы развития экономики

Премьер-министр принял членов Объединения работодателей Армении – обсуждались вопросы развития экономики

Премьер-министр Никол Пашинян  принял членов Ассоциации  работодателей Армении во главе с ГагикомМакаряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, премьер отметил, что считает важным диалог правительства с представителями союзов  и общественных организаций, представляющих интересы всех отраслей, добавив: это даст возможность периодически обсуждать злободневные вопросы и услышать  мнения по их разрешению.    

В  ходе  встречи обсуждались также вопросы совершенствования  бизнес-среды, стимулирования  иностранных инвестиций, проведения  законодательных реформ, комплектования  рынка труда  соответствующими кадрами. Рассматривались и вопросы реформ в налоговой  сфере, развития  и перспектив  системы  госзакупок, сферы строительства, гражданской авиации.

Отметив  необходимость периодического проведения  подобных встреч, премьер поручил ответственным лицам  в  правительстве продолжить практику встреч с представителями Ассоциации  работодателей Армении– с целью обсуждения  предложений, направленных на решение  существующих проблем.

 




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