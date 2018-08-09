Премьер-министр принял членов Объединения работодателей Армении – обсуждались вопросы развития экономики

Премьер-министр Никол Пашинян принял членов Ассоциации работодателей Армении во главе с ГагикомМакаряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер отметил, что считает важным диалог правительства с представителями союзов и общественных организаций, представляющих интересы всех отраслей, добавив: это даст возможность периодически обсуждать злободневные вопросы и услышать мнения по их разрешению.

В ходе встречи обсуждались также вопросы совершенствования бизнес-среды, стимулирования иностранных инвестиций, проведения законодательных реформ, комплектования рынка труда соответствующими кадрами. Рассматривались и вопросы реформ в налоговой сфере, развития и перспектив системы госзакупок, сферы строительства, гражданской авиации.

Отметив необходимость периодического проведения подобных встреч, премьер поручил ответственным лицам в правительстве продолжить практику встреч с представителями Ассоциации работодателей Армении– с целью обсуждения предложений, направленных на решение существующих проблем.