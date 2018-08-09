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Имя человека, кто заменит Юрия Хачатурова, пока не обсуждалось — сейчас он продолжает работать

Имя человека, кто заменит Юрия Хачатурова, пока не обсуждалось — сейчас он продолжает работать

Имя  человека, кто заменит Юрия  Хачатурова,  пока не обсуждалось, до этого должны  выполнить некоторые  процедуры. Как  передает Арменпресс, так сказал в  беседе с журналистами министр обороны  РА Давид Тоноян.   

«Имя  человека, кто заменит Юрия  Хачатурова,  пока не обсуждалось —  сейчас он продолжает работать. МИД выступил с заявлением о том, что начались некоторые  процедуры и консультации. После  этого начнется обсуждение кандидатур», - сказал Тоноян.

На вопрос, будет ли отклонена  предложенная  Арменией  новая кандидатура, министр отметил, что в  ОДКБ решения  принимаются коллегиально – на  основе консенсуса.

1 марта  2008г. Юрий  Хачатуровзанимал пост замминистра обороны РА. На основании достаточных данных по рассматриваемому  в Специальной  следственной  службе РА уголовному делу  о событиях 1 марта 2008г. в  Ереване ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении.Юрий  Хачатуров  обвиняется в свержении конституционного строя  в 2008г. В том же  обвиняется   и экс-замминистра обороны Микаел Арутюнян. Микаел Арутюнян объявлен в  розыск, Хачатуров  освобожден под залог в 5 млндрамов. 4 августа Юрий  Хачатуров вернулся из Еревана в  Москву и приступил к  выполнению своих обязанностей.




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