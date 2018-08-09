Имя человека, кто заменит Юрия Хачатурова, пока не обсуждалось, до этого должны выполнить некоторые процедуры. Как передает Арменпресс, так сказал в беседе с журналистами министр обороны РА Давид Тоноян.

«Имя человека, кто заменит Юрия Хачатурова, пока не обсуждалось — сейчас он продолжает работать. МИД выступил с заявлением о том, что начались некоторые процедуры и консультации. После этого начнется обсуждение кандидатур», - сказал Тоноян.

На вопрос, будет ли отклонена предложенная Арменией новая кандидатура, министр отметил, что в ОДКБ решения принимаются коллегиально – на основе консенсуса.

1 марта 2008г. Юрий Хачатуровзанимал пост замминистра обороны РА. На основании достаточных данных по рассматриваемому в Специальной следственной службе РА уголовному делу о событиях 1 марта 2008г. в Ереване ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении.Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя в 2008г. В том же обвиняется и экс-замминистра обороны Микаел Арутюнян. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Хачатуров освобожден под залог в 5 млндрамов. 4 августа Юрий Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и приступил к выполнению своих обязанностей.