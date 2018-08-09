Член Совета старейшин Гюмри, председатель Совета журналистского клуба «Аспарез» Левон Барсегян избран председателем Совета попечителей Ширакского государственного университета.

Как передает Арменпресс, 9 июля состоялось первое заседание нового состава Совета попечителей Ширакского государственного университета, на котором были выбраны глава Совета и секретарь. Из 24 членов на заседании присутствовали 14.

На пост председателя Совета попечителей Ширакского государственного университета были выдвинуты 2 кандидатуры – Левона Барсегяна и руководителя Ширакской областной правозащитной организации им.СахароваСейранМартиросян, который взял самоотвод, и Левон Барсегян был выбран единогласно.

Арменуи Мхоян