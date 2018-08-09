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Левон Барсегян избран председателем Совета попечителей Ширакского государственного университета

Левон Барсегян избран председателем Совета попечителей Ширакского государственного университета

Член Совета  старейшин Гюмри, председатель Совета  журналистского клуба «Аспарез» Левон Барсегян избран председателем Совета  попечителей Ширакского государственного университета.

Как  передает Арменпресс, 9 июля состоялось  первое  заседание  нового состава Совета  попечителей Ширакского государственного университета, на котором были выбраны  глава Совета  и секретарь. Из 24 членов на заседании присутствовали 14. 

На пост председателя Совета  попечителей Ширакского государственного университета были выдвинуты  2  кандидатуры – Левона Барсегяна и руководителя  Ширакской областной  правозащитной  организации им.СахароваСейранМартиросян, который взял самоотвод, и Левон Барсегян был выбран единогласно.

 Арменуи Мхоян




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