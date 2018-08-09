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Эдуард Шармазанов: справедливое и проармянское решение карабахского конфликта — наш приоритет

Эдуард Шармазанов: справедливое и проармянское решение карабахского конфликта — наш приоритет

9 августа  вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов, по инициативе  директора  Института права  и политики Ларисы  Алавердян встретился с группой  студентов Российско-Армянского и Берлинского университета  им.Гумбольдта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, встреча  прошла  в формате вопросы-ответы. 

В связи с армяно-германскими отношениями   Эдуард Шармазанов ответил важность их развития  и углубления, подчеркнув, что Армения  уже парламентская республика и опыт Германии может иметь существенное  значение в управлении нашей страны.

По просьбе  студентов, Шармазанов обратился к арцахскому  вопросу. Он отметил, что этот конфликт должен быть решен исключительно мирным путем и в рамках Минской  группы ОБСЕ.

«Арцах – это фактически независимое  государство, а справедливое  и проармянское  решение  карабахского конфликта — наш приоритет», - сказал Эдуард Шармазанов.




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