Эдуард Шармазанов: справедливое и проармянское решение карабахского конфликта — наш приоритет

9 августа вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов, по инициативе директора Института права и политики Ларисы Алавердян встретился с группой студентов Российско-Армянского и Берлинского университета им.Гумбольдта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, встреча прошла в формате вопросы-ответы.

В связи с армяно-германскими отношениями Эдуард Шармазанов ответил важность их развития и углубления, подчеркнув, что Армения уже парламентская республика и опыт Германии может иметь существенное значение в управлении нашей страны.

По просьбе студентов, Шармазанов обратился к арцахскому вопросу. Он отметил, что этот конфликт должен быть решен исключительно мирным путем и в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Арцах – это фактически независимое государство, а справедливое и проармянское решение карабахского конфликта — наш приоритет», - сказал Эдуард Шармазанов.