Россия проработает ответные меры на новые санкции США
Россия будет прорабатывать ответные меры на недружественный шаг со стороны США, как передает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.
По ее словам, "на этом фоне причудливо выглядят подтверждения американской администрации о готовности, тем не менее, продолжать усилия по улучшению отношений с Россией". "Это неприкрытое лицемерие", - заявила Захарова.
"К сожалению, дела Вашингтона свидетельствуют об обратном. Складывается впечатление, что в США и у союзников тех самых сил, которые в Вашингтоне принимают и лоббируют эти решения, закрепился новый, такой поведенческий стандарт, когда в адрес России выдвигаются разного рода одиозные обвинения, которые не подкреплены какой-либо доказательной базой", - подчеркнула Захарова.
Она также отметила, что обвинения в адрес Москвы о причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании не имеют под собой оснований.