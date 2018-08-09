Сасун Хачатрян ответил на критику относительно вмешательства в уголовное дело по событиям 1 марта

Начальник Специальной следственной службы Сасун Хачатрян уверяет, что их структура не оказывает и может оказывать никакого давления на судей.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами он ответил на критику в свой адрес, согласно которой что анализируя события 1 марта в ходе своего выступления в телепрограмме, он тем самым вмешался в уголовный процесс.

«Вы сами сделайте выводы – вмешивался я или нет. Суд независим. Специальная следственная служба и ее начальник не имеют и не могут иметь никакого отношения к назначению судей, их карьерному продвижению, привлечению к дисциплинарной ответственности», - сказалглава ССС.

Что касается частичного рассекречивания строго секретного приказа 0038, что, по словам адвокатов Роберта Кочаряна, содержит опасность отрыва от контекста, СасунХачатрян отметил, право рассекречивания этого документа принадлежит министерству обороны РА.

«Минобороны и решило, в каком объеме можно рассекретить этот приказ. Так что посоветую стороне защиты обвинениями, что мы якобы не хотим рассекретить приказ полностью, больше не спекулировать – это не наше желание», - отметил Хачатрян.

Начальник Специальной следственной службы СасунХачатрян в интервью программе “Оракарг” Первого канала Армении частично рассекретил секретный приказ номер 0038. При этом он отметил, что они неопровержимо доказывают, что Роберт Кочарян привлек Вооруженные силы во внутриполитический процесс, и это способствовало свержению конституционного строя. Кроме того, он высказал мнение, что Апелляционный суд должен отклонить иск об отмене меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна— то есть Роберт Кочарян должен оставаться под арестом во избежание вмешательства в дальнейший ход дела.

На основании достаточных данных по рассматриваемому в Специальной следственной службе РА уголовному делу о событиях 1 марта 2008г. в Ереване 26 июля 2018г. экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна выбран арест на два месяца.

Ереванский суд общей юрисдикции 27 июля принял решение об аресте Роберта Кочаряна на 2 месяца. Второй президент обвиняется в свержении конституционного строя в 2008г. В том же обвиняются экс-замминистра обороны (в 2008г.), ныне – генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и экс-замминистра обороны Микаел Арутюнян. Микаел Арутюнян объявлен в розыск, Хачатуров освобожден под залог в 5 млндрамов.

По делу 1 марта предъявлено обвинение и занимавшему должность секретаря Национального совета безопасности Армену Геворкяну – в препятствовании совершению правосудия.