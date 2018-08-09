Госдеп: санкции США против РФ коснутся поставок электроники, лазеров и нефтяного сектора

Новые санкции США затронут экспорт ряда американских товаров и услуг, в том числе поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг представитель Госдепартамента высокого ранга, выступая на телефонном брифинге для европейских журналистов, организованном посольством США в Брюсселе.

"Ограничительные меры затронут многие высокотехнологические сферы включая электронику и коммуникации, лазеры, сенсоры, а также продвинутые технологии переработки нефти и газа", - заявил представитель Госдепа.

Представитель ведомства также отметил, что США не синхронизировали свои новые антироссийские санкции со своими зарубежными партнерами.

"Иностранные союзники США будут сами решать, вводить ли дополнительные санкции в отношении России, в соответствии со своими национальными процедурами", - заявил он.

Ранее вашингтонская администрация объявила о том, что с 22 августа вводит санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.





