Лавров 13-14 августа посетит Турцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13-14 августа посетит Анкару для участия в Совещании послов и постоянных представителей Турции. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"13-14 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров по приглашению главы МИД Турции примет участие в Совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях, - информировала дипломат. - В рамках этого визита планируется выступление главы российского МИД на совещании послов, а также встреча с министром иностранных дел Турции в формате переговоров".





