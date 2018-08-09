Ученые рассказали об опасности мобильных телефонов

Голубой свет от экрана смартфона вызывает потерю зрения, поскольку приводит к формированию в организме токсичного химического вещества. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые Университета Толидо в США провели исследования, в ходе которых изучили воздействие света в голубом, синем и фиолетовом диапазоне спектра на клетки сетчатки. Выяснилось, что в этом случае происходит образование скрученной формы ретинала — производного витамина А, негативно влияющего на ткани.

По словам специалистов, неспособность организма самостоятельно справиться с токсичным веществом приводит к тому, что в мембране клеток нарушаются функции фосфолипидов, в результате повышается уровень кальция, после чего клетки меняют форму и гибнут.