ООН: в Сирии больше не осталось осажденных районов

Ни одного осажденного района больше нет в Сирии, как передает Арменпресс, об этом заявил на брифинге в Женеве советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Сейчас больше нет районов в Сирии, которые, согласно критериям ООН, считаются осажденными", - сказал он.

В мае ООН сообщала, что в Сирии осталось только три осажденных района - Эль-Фуа, Кефрая и Ярмук.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала 2018 года более 560 тыс. человек в осажденных и труднодоступных районах Сирии получили гуманитарную помощь, всего туда было направлено 15 транспортных колонн. "С начала 2018 года ООН и ее партнеры смогли доставить помощь 560 450 нуждающимся людям в осажденных и труднодоступных районах", - отмечает управление.





