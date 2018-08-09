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СМИ: представитель Роухани передаст Эрдогану послание от него

СМИ: представитель Роухани передаст Эрдогану послание от него

Руководитель администрации президента Ирана Хасана Роухани Махмуд Ваези отправился в четверг в Турцию для передачи послания Роухани президенту Турции Тайипу Эрдогану. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство IRNA.

Ваези также проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и рядом высокопоставленных чиновников.

8 августа турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Анкара не намерена отказываться от экономических связей с Тегераном после возобновления санкций США против Ирана.



 




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