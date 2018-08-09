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В Швейцарии открылся отель "ноль звезд" с номерами под открытым небом

В Швейцарии открылся отель "ноль звезд" с номерами под открытым небом

В швейцарском округе Тоггенбург открылся отель без стен и крыши, номер в котором обойдётся в 19 тысяч рублей за ночь, как передает Арменпресс, об этом сообщает Design Boom.

В новой гостинице всего три номера, состоящих из роскошных кроватей под открытым небом. Клиентам также полагаются тумбочки, светильник, чашка кофе, завтрак и безалкогольные напитки.

Обслуживание включает услуги дворецкого, который может не только принести завтрак в постель, но и предложить альтернативные варианты размещения при плохой погоде.

В грозы и ливни посетители смогут укрыться в расположенных неподалеку хижине или старинном доме.

 

 




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