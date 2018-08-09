Сотрудники полиции Котайка раскрыли случай присвоения медоборудования на сумму в 2․330․000 драмов в ГНКО «Центр здоровья Гарни». Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в 2016-2017 бывший и.о.директора ГНКО «Центр здоровья Гарни» присвоил медоборудование на сумму в 2․330․000 драмов, которое ГНКО «Центр здоровья Гарни» получил в качестве гумантарной помощи.

Сотрудники полиции Котайка готовят материалы по делу.