68-летний Ричард Гир станет отцом во второй раз

Голливудский 68-летний актер Ричард Гир и его 35-летняя жена Алехандра Сильва ждут пополнения в семье, сообщает испанский портал ABC, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Пока неизвестно, где родится малыш – в Испании, на родине Алехандры, или в США, где сейчас живет пара.

На данный момент нет подробностей ни относительно срока беременности Алехандры, ни пола ребенка.

У обоих супругов уже есть дети. У Гира есть 18-летний сын Гомер, от брака с моделью Кэри Лоуэлл, на которой он был женат с 2002 по 2013 годы. А Сильва родила в 2012 году сына Альберта от своего бывшего супруга американского бизнесмена Гованда Фридланда.

Звезда фильма "Красотка" был женат и на знаменитой модели Синди Кроуфорд с 1991 по 1995 годы, однако потомством супруги не обзавелись.

Ричард Гир и Алехандра Сильва начали встречаться в 2014 году. На тот момент Гир уже подал на развод с Кэри Лоуэлл и приехал на отдых в Европу. А Алехандра управляла роскошным частным отелем в Позитано – "Виллой Тревиль".