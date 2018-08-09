Физические лица, незарегистрированные как индивидуальные предприниматели, смогут импортировать в Армению больший объем товаров

Физические лица, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, смогут импортировать в Армению гораздо больший объем товаров без таможенного оформления. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении 9 августа заявил председатель Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян, отметив, что установленные ранее лимиты будут повышены.

При этом он привел пример, сообщив, что действующий предел для продукции животного происхождения в настоящее время составляет 3 кг, и что они поднимут данный лимит до 30 кг. «Лимит на живые деревья, растения, луковицы, корни в настоящее время установлен в пределах до 5 штук, но не более 2 кг. Мы же устанавливаем в пределах 15 штук, но не более 50 кг. В случае же с кофе, чаем и специями в настоящее время установлено 5 кг. Мы же предлагаем 15 кг и так далее», - пояснил Ананян.

«Это решение благотворно скажется на экономике страны»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, призвав широко оповестить граждан об этом нововведении.