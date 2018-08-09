США разместили в Европе эскадрилью истребителей F-22 для сдерживания России

Военно-воздушные силы США перебросили в Германию эскадрилью истребителей F-22 в рамках мер по сдерживанию России, истребители пробудут в Европе нескольких недель. Об этом сообщил журнал The National Interest со ссылкой на заявление Командования ВВС США в Европе, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"ВВС США развернули одну эскадрилью F-22 Raptor, летчиков и сопутствующее оборудование на авиабазе Шпангдалем в Германии для проведения тренировочных полетов совместно с другими европейскими самолетами. <…> F-22 прибыли 8 августа и пробудут в Европе в течение нескольких недель. Это учебное развертывание проходит в рамках европейской инициативы сдерживания", - говорится в заявлении.