Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас активизировал международные контакты на всех уровнях для срочного урегулирования текущей напряженности в секторе Газа. Об этом сообщает агентство WAFA.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, по его информации, палестинский лидер призвал международное сообщество немедленно вмешаться в ситуацию в Газе, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и не допустить новых разрушений и погружения региона в состояние нестабильности.

Ранее в четверг официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус в ходе телефонного брифинга для иностранных журналистов сообщил, что армия Израиля с вечера среды атаковала более 140 исключительно военных целей боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства. По его словам, за последние 12 часов палестинские радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 150 ракет и снарядов, 25 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Военный представитель добавил, что в результате обстрелов к настоящему моменту ранения получили семь граждан еврейского государства.





