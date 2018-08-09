В Армении впервые будет проведено первенство по рафтингу

В Армении 11-го августа впервые будет проведено первенство по рафтингу. Как передает «Арменпресс», организаторы избрали для этого реку Дебед.

Основатель спортклуба rafting.am, председатель Ассоциации молодых женщин Армении Лилит Асатрян сказал в беседе с журналистами, что целз проведения первенства – развитие этого вида спорта в Армении, а также популяризация его в качестве способа развлечения и времяпровождения.

По ее словам, это будет любительское первенство, а полученный от него доход будет направлен на вовлечение в этот спорт детей с ограниченными возможностями.

Победитель будет награжден грамотой и кубком. Безопасность на первенстве будут обеспечивать инструкторы. В первенстве примут участие спортсмены из Грузии.