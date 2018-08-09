СМИ: Тайвань развернул крылатые ракеты, способные поразить Шанхай и Гонконг

Тайвань развернул новые крылатые ракеты, способные поражать цели в глубине китайской территории, в частности, достигать района Шанхая и Гонконга. С таким утверждением выступил военный журнал Kanwa Defence Review на основе анализа спутниковых снимков, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Речь идет о ракете "Сюнфэн-2E" ("Свирепый ветер") класса "поверхность-поверхность". По данным издания, ракеты этого типа были развернуты на базе в специальном муниципалитете Таоюань в 50 км западнее Тайбэя.

"Это означает, что тайваньские военные способны осуществлять стратегические удары по материку в различных направлениях", - заявил главный редактор журнала Андрей Чан. По его оценкам, дальность ракеты может достигать 1-1,5 тыс. км.