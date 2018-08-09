По делу о злоупотреблениях в Агентстве соцпомощи Степанавана в качестве обвиняемых привлечены 21 человек

В результате активных следственно-процессуальных действий, проводимых по делу, расследуемому в Степанаванском следственном отделе по фактам о злоупотреблениях в Агентстве соцпомощи Степанавана в качестве обвиняемых привлечены 21 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении. Из указанных 21 человек двое объявлены в розыск.

По данным следствия, в период с 2013 по 2018 годы в Агентстве соцпомощи Степанавана допускались злоупотребления, связанные с фальсификацией учетных данных бенефициаров программ соцпомощи, оформлением пособий и хищением средств.

По предварительным данным, нанесенный государству ущерб оценивается в 587.160.000 млн драмов.

По данным следствия, сотрудники Агентства соцпомощи Степанавана осуществляли хищения в преступном сговоре с работниками почтовых отделений «Айпоста».

Таким образом, обвинения были выдвинуты 21 лицу по ст. 178 и 325 УК Армении, причем, 6 обвиняемых – сотрудники Агентства соцпомощи Степанавана, а 15 – ЗАО «Айпост».

В их отношении избрана мера пресечения – подписка о невыезде. По положению на 9-е августа обвиняемые восстановили 27.740.000 драмов из общей суммы нанесенного ими ущерба.

В отношении разыскиваемых фигурантов дела наложены ограничения, чтобы обеспечить восстановлеение нанесенного ими ущерба.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.