Начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян не исключает, что по делу 1-го марта объявятся новые документы и свидетельства. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян, отметив, что дело расследуется со всеми сопутствующими обстоятельствами.

«Если учесть, что пресловутый приказ 0038 был совершенно секретным, и за эти 10,5 лет органы следствия не пытались его обнаружить и приобщить к делу, чтобы расследовать обстоятельства его причастности к делу, то можете себе представить, что у нас имеются подозрения, что есть и иные документы и свидетельства. Сейчас ведутся следственные действия в огромном объеме, естественно, будут затронуты и новые пострадавшие»,- сказал он.

На вопрос, сколькие из ранее обвиненных лиц признаны сейчас пострадавшими, Сасун Хачатрян ответил, что затрудняется сказать, так как есть тенденция, что выявятся новые пострадавшие. «Люди, которые в свое время, испугавшись уголовной ответственности, даже не сообщали о своих травмах, обращаются к нам сегодня и получают статус пострадавшего, они же сообщают всю информацию, которой в;адеют по данному делу»,- сказал он.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Статья №300.1 УК Армении, в частности, ее первая часть — свержение Конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией. Карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

27-го июля генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову выдвинуто обвинение в свержении конституционного строя. ОСС СК Армении выдвинула против него обвинение и обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Особой следственной службы Следственного комитета Армении.

Накануне он был вызван на допрос в Особую следственную службу Армении по делу о событиях 1-2-го марта 2008 года.

До этого на основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.

Кроме того, министр обороны Микаэл Арутюнян нарушил ст. 8.2; 55 Конституции Армении о применении ВС Армении. Министр обороны Микаэл Арутюнян и ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, в нарушение Конституции Армении, ввели в стране военное положение, применили ВС в политических вопросах, против мирных граждан. Обвиняемый Микаэл Арутюнян объявлен в розыск, в суд представлено ходатайство о его аресте.