СМИ: в кратере вулкана Фуэго в Гватемале произошел взрыв

Сильный взрыв и мощный выброс пепла зарегистрирован в Гватемале в кратере вулкана Фуэго, извержение которого в начале июня стало причиной гибели 165 человек.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, вулканологии и гидрологии (НИСВГ), это стало самым сильным проявлением деятельности вулкана за последние два месяца.

"Это первый сильный взрыв, который регистрируется [в кратере] за последние шесть недель, и может означать начало нового этапа активности вулкана", - отметил НИСВГ. После взрыва на склонах колосса произошли обвалы, а из его жерла вырвался пепел и газообразные продукты вулканической деятельности на высоту около 4,8 км.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число наиболее активных вулканов на территории Гватемалы. Он расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы.