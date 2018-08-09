Принимая за основу предложения, представленные директором научного Центра зоологии и гидроэкологии НАНА за номером ի N2459-152 от 20-го июля 2018 года, министр охраны природы Армении Эрик Григорян подписал приказ о квотах на охотничий сезон 2018-2019 гг. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства охраны природы Армении.

Впервые в Армении в охотничий сезон не будет разрешена охота на млекопитающих. Министр охраны природы Армении Эрик Григорян направил реляцию руководителю Инспекции по экологии и недропользованию Армении, предлагая усилить контроль за обеспечением указанных квот и нормативов.