По делу 1-го марта Овику Абрамяну и Сейрану Оганяну обвинений не выдвинуто: начальник ОСС Армении

По делу 1-го марта бывшему премьер-министру Армении Овику Абрамяну обвинений не выдвинуто. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян, отметив, что, прежде всего, это является тайной следствия, затем добавив, что в случае выдвижения обвинений в адрес любого лица ОСС публично объявит об этом. Что касается брата Овика Абрамяна, то он пока проходит по делу в статусе подозреваемого.

«Брат Овика Абрамяна пока проходит по делу в статусе подозреваемого. Он подозревается в незаконном хранении оружия»,- сказал начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян. Отвечая на вопрос, какое отношение имеет обнаруженное в ходе обыска на территории дома Овика Абрамяна оружие к событиям 1-2-го марта, начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян сказал: «Есть сведения, об этом много говорилось и вы знаете об этом, что 1-го марта, кроме регулярной армии, были задействованы вооруженные группы, сейчас следствие проверяет эту версию».

На вопрос, будет ли каким-либо образом привлечен к делу о 1-м марте Серж Саргсян, начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян сказал, что будут допрошены все те лица, которые могут иметь информацию об этом деле. «Это будет решать следствие, исходя из интересов дела»,- сказал начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян.

Сейрану Оганяну, который в то время был начальником Генштаба ВС Армении, обвинений не выдвинуто. Что касается степени вовлеченности в дело Гагика Царукяна, о чем говорится в некоторых сведениях, то начальник ОСС Армении Сасун Хачатрян не захотел комментировать этот вопрос. «Есть множество версий, все они проверяются. Исходя из интересов следствия, я не хочу говорить о версиях»,- сказал он.