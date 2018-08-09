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Найдена опасная уязвимость в WhatsApp

Найдена опасная уязвимость в WhatsApp

Специалисты исследовательской компании Check Point Research обнаружили уязвимость в мессенджере WhatsApp, которая позволяет злоумышленникам перехватывать и менять содержание сообщений, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

Брешь в системе безопасности сервиса позволяет хакерам манипулировать сообщениями как в личной переписке пользователей, так и в групповых чатах. Такая возможность появляется из-за уязвимости в инструментах для синхронизации данных мобильной и веб-версии WhatsApp.

Специалисты направили результаты исследования разработчику. В WhatsApp пока не прокомментировали выводы аналитиков.

 

 




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