Adidas увеличила прибыль в 2,5 раза

Немецкая Adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2018 года более чем в два раза благодаря росту продаж на ключевых для компании рынках, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщается в пресс-релизе Adidas, чистая прибыль компании в апреле-июне подскочила на 150% - до 397 млн евро по сравнению со 159 млн евро за тот же период прошлого года.

Чистая прибыль от продолжающихся операций повысилась на 20,5%, до 418 млн с 347 млн евро.

Выручка Adidas в прошедшем квартале увеличилась на 4,4% - до 5,26 млрд евро. Рентабельность компании увеличилась на 2,2%, до 52,3%.

Продажи бренда Adidas подскочили на 12%, до 4,77 млрд евро, Reebok - снизились на 3%, до 387 млн евро.