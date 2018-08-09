Артур Ванецян представил подробности обыска на территории, принадлежащей Овику Абрамяну

Директор СНБ Армении Артур Ванецян представил подробности обыска на территории, принадлежащей бывшему премьер-министру Армении Овику Абрамяну. Как передает «Арменпресс», об этом он рассказал в беседе с журналистами после заседания правительства Армении. По его словам, оперативная информация, полученная в СНБ Армении, свидетельствует о том, что найденное оружие, возможно, имеет отношение к оружию, примененному 1-го марта 2008 года.

«Это пока версия, которую должно проверить, результаты будут известно после проведения баллистической экспертизы»,- сказал он.

Директор СНБ Армении Артур Ванецян сказал также, что найденное оружие, возможно, было применено 1-2-го марта 2008 года, причем лицами, не имеющими отношения к правоохранительным органам.

В рамках уголовного дела о событиях 1-2 марта, находящегося в ведении Особой следственной службы РА, проведены оперативно-разведывательные мероприятия, в результате которых получены данные о том, что на бывшем ремонтно-техническом заводе Мхчяна Араратской области, оформленном на имя Амрика Геворкяна (но фактически принадлежащем экс-премьеру Овику Абрамяну) хранится большое количество оружия и боеприпасов. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС РА, на основании полученных данных в результате обысков, проведенных 6 и 7 августа 2018г. сотрудниками ССС и СНБ РА, обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 3 ручных пулемета, 7 автоматов АК-74, 2 снайперских ружья СВД, 3 разных ружья, 2 пистолета и пули разных калибров.

По подозрению в хранении оружия и боеприпасов арестованы Амрик Геворкян и брат Овика Абрамяна – Генрик Абрамян.

ССС и СНБ РА совместно проводят неотложные оперативно-разведывательные следственные мероприятия для выяснения источников приобретения оружия и боеприпасов и обстоятельства их применения в событиях 1-2 марта 2008г.

продолжается.

Следствие