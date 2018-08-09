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Артур Ванецян представил подробности обыска на территории, принадлежащей Овику Абрамяну

Артур Ванецян представил подробности обыска на территории, принадлежащей Овику Абрамяну

Директор СНБ Армении Артур Ванецян представил подробности обыска на территории, принадлежащей бывшему  премьер-министру Армении Овику Абрамяну. Как передает «Арменпресс», об этом он рассказал в беседе с журналистами после заседания правительства Армении. По его словам, оперативная информация, полученная в СНБ Армении, свидетельствует о том, что найденное оружие, возможно, имеет отношение к оружию, примененному 1-го марта 2008 года.

«Это пока версия, которую должно проверить, результаты будут известно после проведения баллистической экспертизы»,- сказал он.

Директор СНБ Армении Артур Ванецян сказал также, что найденное оружие, возможно, было применено 1-2-го марта 2008 года, причем лицами, не имеющими отношения к правоохранительным органам.

В рамках уголовного дела о событиях 1-2 марта, находящегося в ведении Особой следственной  службы  РА, проведены оперативно-разведывательные  мероприятия, в результате  которых получены  данные  о том, что на бывшем ремонтно-техническом заводе Мхчяна Араратской области, оформленном на  имя Амрика Геворкяна (но  фактически принадлежащем экс-премьеру  Овику Абрамяну) хранится большое  количество оружия  и боеприпасов. Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС РА, на  основании полученных данных в результате  обысков, проведенных  6 и 7 августа 2018г.  сотрудниками  ССС и СНБ РА,  обнаружено большое  количество оружия  и боеприпасов, в том числе 3 ручных пулемета,  7 автоматов АК-74, 2  снайперских ружья СВД, 3 разных ружья, 2 пистолета и пули разных калибров.

По подозрению в  хранении оружия  и боеприпасов арестованы  Амрик Геворкян и брат Овика Абрамяна – Генрик Абрамян.

ССС и СНБ РА совместно проводят неотложные  оперативно-разведывательные  следственные мероприятия  для  выяснения  источников  приобретения  оружия  и боеприпасов и обстоятельства их применения  в событиях 1-2 марта 2008г.

Следствие  продолжается.


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